Partito da aviosuperficie ultraleggero caduto in Umbria

E' partito da un'aviosuperficie in località Montemelino non distante dal luogo dello schianto, nella zona di San Mariano di Corciano, l'ultraleggero a bordo del quale si trovavano due uomini, di 41 e 56 anni, entrambi morti. Sulle cause dell'incidente sono ancora in corso indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Perugia.

Il piccolo aereo è finito in un terreno agricolo. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi di polizia, carabinieri e vigili del fuoco. La zona dell'incidente è interdetta ai giornalisti.





