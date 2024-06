Ministro Zangrillo ai 25 anni Scuola umbra Pa

Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangillo presenzierà alle celebrazioni per i 25 anni dall'inizio delle attività della Scuola umbra di amministrazione pubblica, in programma lunedì 24 giugno alle 16.

Lo ha annunciato la stessa Scuola.

Dopo i saluti iniziali e istituzionali, affidati all'amministratore unico della Scuola, Marco Magarini, alla presidente della Regione, Donatella Tesei e al ministro, si aprirà il primo panel: uno sguardo alla traiettoria di sviluppo della scuola che, nei prossimi tempi, sarà inserita nei percorsi formativi della nascente scuola nazionale di formazione per i manager della sanità - a cura dal presidente della decima commissione "sanità e welfare" del Senato - e nel polo di formazione territoriale della scuola nazionale dell'amministrazione, da parte della stessa presidente della Sna.

Un secondo panel, curato dal filosofo Nicola Donti e dall'esperto in cybersicurezza Corrado Giustozzi, sarà dedicato all'approfondimento dei risvolti etici e tecnologici dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nel flusso di lavoro della pubblica amministrazione, valutandone non solo i rischi ma soprattutto l'opportunità di ripensare la relazione fra pa e cittadini con maggiore efficienza, prossimità e qualità dei servizi.



