Vinicio Marchioni apre Narni Città Teatro

Sarà l'attore Vinicio Marchioni ad aprire venerdì la quinta edizione di Narni Città Teatro, il festival diretto da Davide Sacco e Francesco Montanari in programma fino a domenica nel borgo umbro.

'Sogni sospesi' è il clam della kermesse, che si svilupperà in vari spazi cittadini tra cultura, spettacoli, musica, incontri e performance. Si parte venerdì nella sala consiliare con un evento dedicato all'autore russo Ivan Vyrypaev, esplorato e raccontato al pubblico da Marchioni. Tra le attrazioni di questa quinta edizione ci sarà 'Saurus', una parata di dinosauri che nelle giornate di venerdì e sabato 'invaderà' il centro di Narni. Si tratta di creature alte oltre 5 metri riproposte dalla Close-Act Theatre Company (Bruxelles). Tra i vari eventi in programma, sabato al teatro Manini andrà in scena la compagnia di 'Pinocchio', diretta da Davide Iodice, seguita dalla performance di danza 'Frock' della Stop Gap Company. La giornata di domenica inizierà all'alba, con Roberto Vecchioni e la sua riflessione su sogni e futuro, mentre sempre domenica Francesco Montanari intervisterà il rapper Gemitaiz, per poi trasportare il pubblico nel 'Viaggio dell'Eroe' accompagnato da musica live.





