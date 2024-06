A Perugia diverse persone al voto con cani al seguito

Al voto con il cane al seguito. E' successo a Perugia dove la consultazione riguarda le amministrative oltreché le europee. In diversi si sono presenti ai seggi con i loro cani. Come nella scuola di Borgo 20 giugno, uno dei quartieri storici del capoluogo umbro. Alla richiesta se potevano portare con loro gli animali la risposta è stata positiva. In diversi hanno tuttavia preferito affidare il cane a parenti o amici rimasti all'esterno. Qualcuno lo ha invece portato con sé in cabina.



