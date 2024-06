Insediati regolarmente tutti i mille seggi dell'Umbria

Insediati tutti regolarmente in Umbria i seggi per le elezioni amministrative ed europee. Sono quindi operative mille sezioni, 706 in provincia di Perugia, compresa una "speciale" nel capoluogo umbro per gli studenti fuori sede, e 294 in quella di Terni.

Nella regione sono 60 i comuni al voto, oltre 50 dei quali sotto i 15mila abitanti.

A Perugia è una corsa a cinque quella per la successione ad Andrea Romizi. In lizza ci sono 19 liste e 572 aspiranti consiglieri.

Al voto anche Foligno, Norcia, molti centri del Trasimeno (Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Piegaro, Tuoro), Bastia Umbra, Marsciano, Gubbio e comuni più piccoli come Costacciaro, Scheggia e Pascelupo e Sigillo.

In provincia di Terni si andrà al voto in 21 comuni: il più grande è Orvieto.



