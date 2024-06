Per Ferdinandi festa in piazza IV Novembre

"Stasera è la degna conclusione di una campagna elettorale straordinaria, portata avanti casa per casa, strada per strada, dialogando con i cittadini, con la fiducia per le battaglie che abbiamo fatto, per le proposte che presentiamo". Vittoria Ferdinandi ha scelto il centro storico, piazza IV Novembre, il cuore della sua città, per chiudere la campagna elettorale per la corsa a sindaca di Perugia per il centro sinistra. Un centro storico gremito, circa cinque mila persone secondo la stima del suo entourage, cartelli, bandiere slogano sulla musica di Dj Ralf, Paolo Benvegnù e i Melancholia.

"E' un'emozione altissima quella che mi avete donato, che ci siamo donati dal primo giorno - ha detto Vittoria Ferdinandi -.

Al primo evento del Capitini vi ho promesso che vi avrei portato fino al mare. Oggi mi accorgo che il mare è già qui. Un mare di persone che mi dà la misura del miracolo che abbiamo compiuto.

Noi, insieme, siamo e continueremo ad essere una rivoluzione gentile, come è scritto nel bellissimo libro di Dacia Maraini.

Perché la gentilezza, insieme alla bellezza sono l'antidoto per salvare il mondo, la nostra comunità, la nostra Perugia".

"E noi, in questa bella campagna fatta di ascolto, di abbracci, di idee, di partecipazione, di sorrisi e di lacrime - ha detto ancora la candidata sindaca - ci siamo fatti guidare dalla gentilezza, dall'amore, dalla gioia e dal desiderio. Dalle speranze individuali che diventano progetti politici comuni.

Abbiamo osato l'inosabile sfidando i pronostici. Abbiamo risvegliato l'anima di questa città complessa e stratificata".

"Noi vogliamo cambiare questa città e non solo governarla", ha sottolineato Ferdinandi.



