Tutto pronto a Perugia per gli Avanti tutta days 2024

Tutto pronto per gli Avanti tutta days 2024. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno il percorso verde di Perugia ospiterà la dodicesima edizione della manifestazione che ricorda Leonardo Cenci attraverso i suoi valori: sport, salute e solidarietà.

Un evento sostenuto da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Cesvi, attraverso il Programma formula, che ha visto nei mesi scorsi un'importante attività di raccolta fondi. Grazie ai finanziamenti ricevuti gli Avanti tutta days - si spiega in un comunicato degli organizzatori - vogliono raggiungere una dimensione nazionale, "con la consapevolezza che un grande evento annuale possa amplificare la diffusione del messaggio, contribuendo così a produrre un maggiore impatto sulla prevenzione delle malattie oncologiche e in generale della salute".

Come da tradizione la tre giorni al percorso verde prevede un ricco programma di iniziative che vanno a toccare i temi portanti della manifestazione. Oltre 50 tra operatori e associazioni forniranno il loro contributo per animare un'area che comprenderà il prato verde al fianco della bocciofila fino ai vicini impianti sportivi. Ci sarà spazio anche per eventi di carattere informativo, con dei professionisti del settore sanitario, per attività di prevenzione alla salute e chiaramente diversi momenti di sport, con numerose discipline presenti.

Non mancherà il buon cibo, con la preziosa collaborazione dei volontari di Mantignana in settembre e la buona musica.





