Sciopero ristorazione collettiva, 'disservizi' in Umbria

Ha comportato "importanti disservizi", secondo i sindacati, lo sciopero proclamato anche in Umbria dai lavoratori della ristorazione collettiva per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da tre anni.

Un presidio, nell'ambito della mobilitazione nazionale organizzata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, si è svolto davanti alla sede di Terni di Authentica Spa, una delle aziende leader del settore. Alla base della protesta la diffida delle associazioni datoriali Anir e Angem, nei confronti dei sindacati, a intraprendere azioni per il rinnovo del contratto, che interessa un milione di lavoratori in Italia e oltre 10 mila in Umbria.

"In un contesto economico ancora fortemente compromesso dall'impennata inflattiva degli scorsi anni e dal conseguente aumento del costo della vita - hanno sottolineato le tre sigle di categoria -, alcune imprese si dimostrano irresponsabili e sconsiderate nei confronti dei loro dipendenti".

Secondo Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs "il comportamento delle imprese aderenti ad Anir e Angem non può essere tollerato". "È l'ennesima umiliazione - hanno concluso - che vogliono infliggere alle lavoratrici e ai lavoratori".





