Donate 4 tende per day week surgery all'ospedale di Branca

L'associazione Naso Sano ha donato quattro tende per alcune delle stanze di degenza della day week surgery dell'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino. A consegnarle Puya Dehgani e Veronica Agostinelli, rispettivamente, presidente e responsabile della attivitá di promozione ed educazione sanitaria di associazione Naso Sano, alla presenza di Teresa Tedesco, direttore del presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino, e Stefania Sorbelli, coordinatrice della day week surgery, e altri operatori del reparto.

"È stata una donazione molto utile che ha consentito la sostituzione delle tende esistenti, non più utilizzabili, garantendo, allo stesso tempo, la privacy dei pazienti. Per questo ringrazio Naso Sano, il supporto delle associazioni è per noi molto importante", ha affermato Teresa Tedesco.

L'associazione Naso Sano si propone finalità educative e ricerca scientifica inerente patologie infettive e tumorali dei distretti testa e collo, con particolare attenzione all'ambito rinologico. Il sostegno e le donazioni liberali devolute all'associazione Naso Sano hanno permesso di promuovere giornate di prevenzione e screening, attività di ricerca e trials clinici, nonché il finanziamento di sei premi di ricerca e l'organizzazione di più di 100 Grand Rounds educativi.



