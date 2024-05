Dottorato honoris causa a Reid Hoffman a Perugia

Dottorato honoris causa in "Scienze umane" dell'Università degli studi di Perugia a Reid Hoffman, imprenditore e investitore statunitense, internazionalmente riconosciuto come uno dei padri fondatori dell'intelligenza artificiale generativa. Il riconoscimento, assegnato su proposta del dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, su delibera unanime del senato accademico, è stato conferito questa mattina dal rettore Maurizio Oliviero, nel corso di una cerimonia che si è svolta nell'aula Magna dell'ateneo del capoluogo umbro.

Un titolo consegnato a Reid Hoffman "per il fondamentale contributo dato allo sviluppo di questa nuova frontiera tecnologica dell'umanità" che è l'intelligenza artificiale e per "averne sin dai primi tempi orientato lo sviluppo verso una visione di accrescimento delle capacità umane".

Presente alla cerimonia l'imprenditore umbro della omonima casa di moda Brunello Cucinelli, che ha condiviso "appieno" l'iniziativa che fa parte del programma del secondo "Simposio universale dell'anima e dell'economia di Solomeo", una tre giorni che si sta svolgendo in questi giorni nel borgo umbro di Solomeo per riflettere approfonditamente sul rapporto tra etica e intelligenza artificiale.

"Nell'era dell'intelligenza artificiale - ha detto Reid Hoffman durante la sua lectio - stiamo vivendo una trasformazione tecnologica incredibile, che dobbiamo plasmare e da cui dobbiamo lasciarci plasmare. Dopo tutto, siamo homo techne; noi esseri umani siamo costruttori e utilizzatori di strumenti. E quando questi due elementi - umanità e tecnologia - si uniscono, quel che ne esce non è un cyborg, bensì un umano migliore". "Arriviamo a noi stessi, amplificati e migliorati attraverso la tecnologia - ha detto ancora l'imprenditore digitale -. Come ribadisco nell'ultima delle mie sei massime per l'era dell'AI: Futura nobis efficienda potiora quam praesentia.

Abbiamo l'obbligo di rendere il futuro migliore del presente".

Il secondo "Simposio universale dell'anima e dell'economia di Solomeo" coinvolge un nutrito gruppo dei principali esperti internazionali dell'AI e di altri campi come l'umanesimo, l'arte, la scienza, la natura e vede presenti, tra gli altri, oltre allo stesso Hoffman, Nicholas Thompson (Ceo di The Atlantic), Laurene Powell Jobs (filantropa americana, fondatrice e presidente di Emerson Collective), James Manyika (Svp Google Technology and Society), Fei-Fei Li (scienziata a capo dell'Istituto Human-Centered Artificial Intelligence di Stanford), Refik Anadol (artista di fama mondiale), Michael Evans (Presidente di Alibaba), Arvind Krishna (Ceo di IBM), Uzodinma Iweala (importante scrittore africano), Kevin Scott (Cto di Microsoft), Pieter Van der Does (Ceo di Adyen), Jacqueline Novogratz (importante filantropa americana, Ceo di Acumen).



