Accordo Riserva Mab Unesco-Università per Stranieri di Siena

Si è celebrata nella Riserva della biosfera Unesco del Monte Peglia, nei giorni scorsi, la cerimonia per la sottoscrizione del protocollo di cooperazione tra la Riserva Mab Unesco e l' Università per Stranieri di Siena incentrato sul tema "Clima e diritti umani".

Sono intervenuti oltre al presidente, Francesco Paola, e al rettore, Tomaso Montanari, i rappresentanti di cinque Università e Istituzioni di ricerca. La celebrazione si è aperta con un approfondito intervento on-line dell'ambasciatore Christian Masset, presidente onorario della Riserva mondiale, che ha definito "modello esemplare, nato dalla società civile" la Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia.

"La Riserva della biosfera Unesco del Monte Peglia si propone di promuovere cooperazioni inter istituzionali perchè ciò solo genera coesione, valore aggiunto e la speciale consapevolezza richiesta dai tempi per il governo delle transizioni climatiche ed è per noi un onore avere così varie e qualificate presenze" ha affermato il presidente Francesco Paola, secondo quanto riferisce una nota dei promotori.

Il rettore Montanari ha annunziato la promozione di un Osservatorio con la Riserva Mab Unesco del Monte Peglia volto a monitorare le violazioni degli obblighi climatici a tutela delle popolazioni più vulnerabili.

"Il protocollo - sottolinea la nota - conferma la sempre maggiore rilevanza delle azioni della Riserva Mab Unesco, premiata per la sua governance indipendente, sui temi essenziali della coesione nazionale e internazionale e del promuovimento dell'area Mab Unesco e dell'Umbria verso modelli sostenibili e attuativi dell'Accordo di Parigi".



