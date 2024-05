È stata inaugurata a Foligno la nuova filiale di Banca centro Toscana Umbria. Alla presenza della presidente della Regione Donatella Tesei, del presidente Confcooperative Umbria Carlo Di Somma, di Giacomo Pula per il Gruppo Bcc Iccrea e dei vertici dell'istituto: il presidente Florio Faccendi, il vicepresidente Carmelo Campagna e il direttore generale Umberto Giubboni.

"Accolgo con grande soddisfazione l'apertura di un nuovo sportello sul territorio, che avviene tra l'altro in un momento storico in cui spesso gli sportelli fisici vengono diminuiti - ha detto Tesei - e di questo ringrazio i responsabili dell'istituto bancario. Questa nuova filiale è un importante servizio che viene offerto a tutti i cittadini e alle imprese e che andrà a servire un'ampia area, quella del folignate, ricca anche di importanti e numerose realtà imprenditoriali. Se è vero, infatti, che vi è un ineluttabile percorso di digitalizzazione che porta ad avere servizi alternativi alla presenza fisica delle filiali, è altrettanto vero che la loro presenza, soprattutto in una fase ancora di trasformazione e adattamento, è fondamentale per la popolazione, soprattutto per quella meno avvezza alle nuove tecnologie digitali e, come detto, per le imprese il cui rapporto con il mondo bancario è quotidiano è spesso basato anche su un contatto diretto e di consulenza".

Per la banca, si tratta della 71/a filiale in totale e la 29/a in Umbria. Nella regione Banca centro Toscana Umbria conta su 7 mila soci, 30 mila clienti. Raccolta e impieghi che ammontano a 1,6 miliardi di euro rendendola la realtà del Gruppo Bancario Iccrea più diffusa nella regione, come ha sottolineato anche Giacomo Pula.

Una storia ripercorsa dal presidente Faccendi che ha ricordato come l'attuale Banca centro sia frutto dell'esperienza di 12 banche cooperative. "Un valore economico che si trasforma in valore sociale - ha sottolineato - reinvestendo sul territorio i denari raccolti, in un circolo virtuoso".



