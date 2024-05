Alla Gesenu la certificazione per la parità di genere

Arriva la certificazione per le politiche aziendali sulla parità di genere alla Gesenu.

L'azienda, tra le prime del settore in Umbria, ha intrapreso a questo scopo un percorso interno alla propria organizzazione, ottenendo la certificazione ai sensi Uni/Pdr 125:2022.

Se ne è parlato in un convegno che si è svolto al centro servizi "Galeazzo Alessi" insieme, fra gli altri, a Caterina Grechi, presidente del Centro pari opportunità della Regione Umbria, Rosita Garzi, consigliera di parità regionale Umbria, Michela Sciurpa, amministratore Sviluppumbria, Luciano Piacenti consigliere delegato Gesenu, Delia Adriani, consigliere di amministrazione, e Federico Sisti, segretario generale della Camera di commercio dell'Umbria.

La cultura del lavoro è, ormai, patrimonio delle donne non solo per spirito di affermazione ma, anche e soprattutto, per necessità contingenti. Le leggi nazionali e comunitarie hanno stabilito la parità tra i sessi ma le statistiche di genere continuano a mostrare una sostanziale disparità soprattutto in Italia. Gesenu - spiega una sua nota - ha maturato consapevolezza che la tutela della dignità umana sul lavoro deve rimanere un principio inviolabile, al quale una società civile e democratica deve dare concreta attuazione. Per questo motivo l'azienda attraverso l'implementazione di un sistema di gestione per la parità di genere, ha intrapreso un percorso già tracciato interno alla propria organizzazione al fine di raggiungere una più equa parità di genere.

Gesenu intende, con i dettami intesi nella Pdr 125: "applicare prassi di gestione e sviluppo delle risorse umane che promuovano una cultura inclusiva di accesso a mansioni aziendali e di crescita nel percorso professionale, garantendo uguali possibilità a tutto il personale e favorendo il rafforzamento del genere femminile; comunicare in modo trasparente, internamente ed esternamente la propria volontà di perseguire la parità di genere, valorizzare le diversità e supportare il rafforzamento del genere femminile; creare un ambiente di lavoro, inclusivo, collaborativo, solidale, trasparente e aperto all'ascolto di tutto il personale".

Obiettivi questi inseriti nel piano strategico aziendale.

Gesenu ha intrapreso da tempo un percorso di sviluppo volto alla non discriminazione ed alla parità di genere conseguendo dapprima la certificazione SA 8000, uno standard accreditato che risponde alle esigenze delle organizzazioni che intendono distinguersi per il loro impegno nello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione sulle tematiche inerenti le condizioni dei lavoratori (diritti umani, sviluppo, valorizzazione, formazione e crescita professionale delle persone, salute e sicurezza dei lavoratori, non discriminazione, lavoro dei minori e dei giovani), e poi la certificazione Uni/Pdr 125:2022 che costituisce l'ulteriore evoluzione di quanto avviato da Gesenu.

La parità di genere rappresenta uno dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile individuati dall'Onu per il 2030, obiettivi che sono stati assunti dalla Gesenu quale riferimento per l'impostazione e lo sviluppo del proprio Piano industriale.





