Umbria Jazz, il programma della Galleria nazionale dell'Umbria

Umbria Jazz porta anche quest'anno la sua musica in una delle location più prestigiose ed evocative di Perugia e dell'Umbria: la sala Podiani della Galleria nazionale dell'Umbria. Il jazz torna dunque nel museo dove è custodita la grande arte del Medioevo e del Rinascimento umbro e dell'Italia centrale, e lo fa con un programma "colto e curioso" - annuncia il Festival - che vede il pianoforte protagonista con l'americano Micah Thomas, lo spagnolo Marco Mezquida, e poi Enrico Pieranunzi, Rita Marcotulli, Giovanni Guidi, Franco D'Andrea, Ramberto Ciammarughi.

Particolari poi le partnership in duo: Francesco Bearzatti e Paolo Birro con un omaggio a Billy Strayhorn, i francesi Vincent Peirani (anche in una solo performance) ed Émile Parisien, Miguel Zenón e Luis Perdomo con "El arte del Bolero", Gianluca Petrella e Pasquale Mirra con l'inconsueta formula trombone-vibrafono-elettronica.

Completano il cartellone il trio della chitarrista Eleonora Strino, il quartetto italofrancese Weave4, il trio Pieranunzi - Mirabassi - Bulgarelli con il progetto "Racconti Mediterranei", il trio transgenerazionale Eddie & The Kids del giovane chitarrista Edoardo Ferri e i "veterani" Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra. Una rilettura sui generis di Louis Armstrong è quella offerta dal progetto "My Louis" del quintetto del trombettista Mirco Rubegni.

I biglietti sono già disponibili.



