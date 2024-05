Schillaci in visita all'ospedale di Perugia

Il ministro della salute Orazio Schillaci ha visitato l'ospedale Santa Maria della Misericordia, a Perugia, in occasione della sua presenza in alcuni centri dell'Umbria. Ad accoglierlo il direttore generale dell'azienda ospedaliera, Giuseppe De Filippis. Presenti, fra gli altri, il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco e la presidente della Regione Donatella Tesei, oltre che il senatore Franco Zaffini e il rettore dell'UniPg, Maurizio Oliviero. Prendendo la parola all'inizio della visita, Schillaci ha parlato anche della carenza di personale a livello nazioanle, evidenziando "il contributo" che può arrivare "dagli specializzandi con l'immissione nel sistema sanitario nazionale". Per il ministro inoltre "ricerca e innovazione" possono essere "un polo di attrattività per tanti giovani medici". La presidente Tesei ha sottolineato che "in Umbria e a Perugia, un hub importante che deve fare da traino, ci sono personalità altissime che mettono la loro professionalità a disposizione". De Filippis ha sottolineato, tra i vari aspetti, il "rilancio tecnologico" cui ha dato corso l'Azienda ospedaliera che "come attività è tornata a superare i livelli del 2019". Un percorso reso possibile anche grazie ad una "forte riorganizzazione interna".

La visita in Umbria del ministro della Salute, Orazio Schillaci, si è conclusa al Residence "Daniele Chianelli" dove Schillaci è stato accolto dal presidente del Comitato per la vita "Daniele Chianelli", Franco Chianelli che dopo aver illustrato 34 anni di attività di volontariato dedicato ai malati, bambini, adolescenti e adulti, onco-ematologici, lo ha accompagnato a visitare la struttura che conta 50 alloggi complessivi in cui vengono ospitati, senza costi di affitto e insieme alle loro famiglie, i pazienti in cura nei reparti di Ematologia con Trapianto di midollo osseo ed Oncoematologia pediatrica.

"Sono molto felice - ha commentato Franco Chianelli in una nota - di aver accolto il ministro della Salute e aver avuto la possibilità di mostrare quanto realizzato in 34 anni di attività di volontariato. Non solo nell'ambito dell'accoglienza ai malati ma anche nel supporto psico-sociale e nel finanziamento alla ricerca. È stata anche un'occasione per esprimere la gratitudine mia e dei malati per l'acquisto del nuovo acceleratore lineare, uno strumento di ultima generazione, fondamentale per la battaglia contro le terribili malattie onco-ematologiche".

"Quello che ho visto al Residence - ha commentato il ministro - mi ha profondamente colpito. Perugia è un centro di eccellenza internazionale. Quale posto migliore per questo straordinario connubio: ricerca, cura e solidarietà".

A conclusione della giornata il senatore Zaffini presidente della commissione Sanità ha fatto un annuncio "Faremo l'IRccs a Perugia".



