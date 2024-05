Laureti (Pd), le Europee sono elezioni importantissime

"L'Umbria e Spoleto possono e devono scrivere una pagina di grande partecipazione democratica a queste elezioni europee. Sono elezioni importantissime, anche per la nostra regione e per la nostra città": lo ha detto Camilla Laureti, eurodeputata Pd e candidata dem alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno nella circoscrizione Italia centrale.

"L'Europa - ha aggiunto, secondo quanto riferisce in una sua nota - mette a disposizione opportunità preziose per i territori - dai fondi di sviluppo e coesione agli investimenti per la transizione energetica - e noi dobbiamo coglierle, sempre chiedendo che si rafforzino gli investimenti per le nostre comunità. L'Unione che abbiamo in mente è quella della crescita giusta, della giustizia sociale e ambientale, dei diritti civili: l'Europa di David Sassoli che, in quei giorni terribili della pandemia, ha scelto di aprire il Parlamento europeo alle donne che non avevano dimora. Questo era il modo con cui David faceva politica, questo deve essere il nostro modo di continuare a farla. Un altro modo, un modo opposto a quello della destra degli egoismi nazionali e della chiusura sovranista che mettono in pericolo il nostro futuro".

Laureti giovedì, nell'Auditorium della Stella di Spoleto, ha incontrato sostenitori e militanti insieme al deputato e candidato alle europee Nicola Zingaretti. Hanno partecipato all'iniziativa il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti; il vicesindaco e segretario del Pd di Spoleto, Stefano Lisci; il segretario regionale del Pd, Tommaso Bori; il consigliere regionale del Pd, Michele Bettarelli; la sindaca di Assisi e presidente della Provincia, Stefania Proietti; la responsabile dem per la sanità, Marina Sereni; il senatore dem, Walter Verini.



