Sono quattro i candidati sindaco per elezioni a Foligno

Sono quattro i candidati sindaco per le elezioni comunali di Foligno. Sono Stefano Zuccarini, uscente, Moreno Finamonti, Mauro Masciotti, Enrico Presilla. Con 15 liste complessive in lizza. Lo riferisce il Comune in una nota.

Stefano Zuccarini è appoggiato da cinque liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Più in alto, Stefano Zuccarini sindaco.

Moreno Finamonti è sostenuto dalla lista La Voce di Foligno.

Mauro Masciotti conta su sei liste: Partito democratico, Foligno in Comune, Foligno 2030, Patto x Foligno, Foligno Domani - Mauro Masciotti sindaco, Movimento 5 Stelle 2050.

Enrico Presilla ha l'appoggio di tre liste: Alternativa Popolare, Impegno Civile, Per Foligno.

La documentazione è stata presentata alla segreteria generale del Comune di Foligno.



