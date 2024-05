Camera commercio firma Carta per le pari opportunità

La Camera di Commercio dell'Umbria si impegna a contrastare ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro (genere, età, disabilità, etnia, fede religiosa, orientamento sessuale) e a valorizzare le diversità all'interno dell'organizzazione, con particolare riguardo alle pari opportunità tra uomo e donna. Non una dichiarazione di intenti, ma un impegno preciso. L'Ente ha infatti sottoscritto la Carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro, un decalogo che funge da quadro di riferimento programmatico per guidare nella sua applicazione tutti i soggetti che la sottoscrivono.

Le Carte sono organizzate a livello nazionale, una per ciascun Paese, e sono state sottoscritte congiuntamente da oltre 17 mila firmatari (organizzazioni pubbliche e private, Ong e sindacati), in rappresentanza di 17 milioni di dipendenti. Sono esposte nella Piattaforma Ue delle Carte della diversità.

"Con questa firma vogliamo contribuire a diffondere tra le nostre imprese una più forte consapevolezza su questi temi, occorre un'alleanza per le pari opportunità, per far comprendere che diversità e inclusione non sono temi soft nell'organizzazione di un'impresa, ma possono rappresentare uno strumento di competitività e sviluppo", spiega il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni.





