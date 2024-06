Borsa: l'Europa apre rialzo e guarda alle banche centrali

Avvio positivo per i listini europei, nella settimana della riunione della Bce che potrebbe decidere un allentamento della politica monetaria. Dopo l'inflazione negli Stati Uniti e gli indici sulla manifattura in Cina, l'attenzione degli investitori si concentra sul taglio dei tassi e sulla ripresa economica. Nel corso della settimana, oltre alla riunione della Bce, sono attese decisioni anche in Canada e Polonia.

Apertura in rialzo per Londra (+1,01%), Parigi (+0,96%) e Francoforte (+0,03%).



