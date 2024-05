Il ministro Pichetto a Perugia loda il 'modello Romizi'

Ha parlato di "modello Romizi" il ministro dell'ambiente e della sicurezza, Gilberto Pichetto Fratin, oggi a Perugia a sostegno della lista "Fare Perugia" con Romizi e per le europee di "Forza Italia Noi moderati" .

"Andrea Romizi ha concluso i suoi dieci anni e ha dimostrato cosa significa amministrare bene una città" ha detto il ministro che, in mattinata, ha visitato due aziende umbre mentre in serata ha incontrato presidenti e dirigenti delle cooperative di Confcooperative Umbria.

"Ho visitato due aziende locali - ha proseguito il ministro - che sono il modello di ciò che deve essere l'Italia del futuro: innovazione, modernità, ricerca continua. L'Italia è diventata un grande paese con la voglia di lavorare utilizzando il cervello. L'Umbria è una regione verde, un gioiello d'Italia che va tutelato e che ha dimostrato la sua capacità, la sua intraprendenza, la sua voglia di fare e credo che abbia tutti gli spazi per raggiungere l'obiettivo anche di reindustrializzazione di quei siti che per una ragione anche fisiologica nel tempo sono venuti meno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA