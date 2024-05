Camilla Laureti (Pd), a Spoleto una panchina per Sassoli

"Martedì a Spoleto, grazie all'associazione 'Ora Spoleto' e al Comune, abbiamo inaugurato una panchina blu dedicata all'Europa. La abbiamo voluta intitolare al presidente David Sassoli, al suo ricordo ancora vivo tra le persone e nelle istituzioni, alla forza del suo messaggio. Nella targa sulla panchina abbiamo inciso una frase di David, che racchiude una sfida ancora attuale, quella di realizzare pienamente il senso e lo scopo dell'Europa, a partire da ognuna e ognuno di noi: 'La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo contro tutte le ingiustizie'. Buona Festa dell'Europa a tutte e tutti noi": così Camilla Laureti, eurodeputata del Pd e candidata dem nella circoscrizione dell'Italia centrale.

Laureti ha preso parte all'inaugurazione della panchina blu presso i giardini di Viale Trento e Trieste di Spoleto, a Largo Moneta, insieme al vicesindaco Stefano Lisci, all'assessora al benessere e all'innovazione sociale Luigina Renzi, all'assessore al turismo e alla valorizzazione dell'economia locale Giovanni Paroli e a tante associazioni.

"L'Europa - ricorda Laureti in una sua nota - nasceva oggi, il 9 maggio, con la dichiarazione pronunciata, nel 1950, dall'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman.

Nasceva sulle ceneri delle grandi guerre mondiali, nasceva come progetto di pace tra i paesi europei. Mai come quest'anno, davanti ad un appuntamento elettorale cruciale per il futuro europeo, e in un mondo sempre più sconvolto dai conflitti, dobbiamo rinnovare quell'impegno che ci dice che l'Unione deve essere la casa della democrazia, dello Stato di diritto, della crescita giusta, della solidarietà e della pace. Valori europei di cui, mai come oggi, il mondo ha sempre più bisogno".



