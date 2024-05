Presentate altre due liste a sostegno di Vittoria Ferdinandi

Presentate oggi, presso i Giardini del Frontone, le liste elettorali Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria. Si tratta di 64 persone, 33 candidate e 31 candidati, che hanno condiviso la scelta di Vittoria Ferdinandi di "aprire un grande percorso partecipativo per dare la città, in mano alla città".

"Sono molto orgogliosa della pluralità e della ricchezza che esprimono queste due liste" ha detto la candidata sindaca di Perugia per centrosinistra e civici. "Entrambe - ha aggiunto - vedono coinvolte le migliori energie trasformative di Perugia.

Cittadine e cittadini che si sono rese disponibili senza chiedere nulla in cambio e stanno portando un contributo di idee, competenze e valori che sono la linfa vitale del nostro progetto politico. Due liste competitive, in campo per una Perugia fondata sulla cura, sull'innovazione e sullo sviluppo.

Persone con grande radicamento sul territorio, importanti storie professionali e umane alle spalle, che hanno scelto di mettersi al servizio della città e del bene comune".

"Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria - ha spiegato Luca Gatti, coordinatore delle due liste - hanno in comune il fatto che sono intimamente legate a Vittoria alle ragioni profonde della sua candidatura. Anima Perugia raccoglie l'intelligenza diffusa nel mondo del lavoro, dei saperi, dell'associazionismo e del protagonismo sociale, intesi nella loro accezione più ampia. Si tratta di donne e uomini che non hanno mai rivestito ruoli o incarichi amministrativi e vivono questo impegno politico come un vero e proprio servizio alla città. Orchestra per la Vittoria raccoglie il testimone dell'esperienza civica più significativa dell'ultima consiliatura, che ha visto tra i banchi dell'opposizione Fabrizio Fofo Croce e Lucia Maddoli che ne sono i capilista, i quali hanno rappresentato una sorta di prologo e prova generale per la proposta con cui oggi puntiamo a governare Perugia. Anche in questa lista tanto spazio ai giovani, al mondo della scuola, della cura e delle professioni e dello sport. Il senso profondo di entrambe le liste in coerenza con lo spirito innovatore di questa campagna elettorale, è quello di irrorare l'istituzione massima cittadina con un'intelligenza diffusa e di tornare a stabilire una connessione tra il dentro e il fuori del Palazzo.

Senza questa connessione, deperisce il Palazzo e declina la città".



