"Perugia è di tutti", evento Scoccia al Capitini

"Perugia è di tutti", il grande evento di presentazione delle liste elettorali che sostengono la candidata sindaco Margherita Scoccia, si terrà domenica 19 maggio all'Auditorium Capitini. È quanto rende noto la coalizione di centro destra e civici in corsa per le elezioni di Perugia. L'appuntamento è in programma per le ore 17.30 in viale Centova. Sono otto le liste che sostengono Margherita Scoccia: i partiti Fratelli d'Italia, Forza Italia ('Fare Perugia' con Romizi), Lega e Udc, più le civiche Progetto Perugia, Perugia Civica, Futuro Giovani e Perugia Amica. Per un totale di circa 250 aspiranti consiglieri comunali. Le liste verranno depositate ufficialmente in questi giorni.

Nel corso dell'evento, si parlerà del futuro e dello sviluppo di Perugia: l'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza. Si legge in una dichiarazione della candidata sindaco: "Non prendete impegni per domenica 19. È il giorno in cui la nostra grande squadra impegnata da mesi sul territorio si presenterà a Perugia, unità, ampia, capace di parlare a tutti. Al Capitini ci sarà tutta la città".



