Massimo Monni inaugura la sede elettorale a Perugia

A sostegno di Massimo Monni, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali per Perugia Merita, ci sarà una lista unica e "molto competitiva". Sarà composta da persone "che vengono dalla società civile e non dalla politica".

Nell'attesa di presentare, tra una settimana, tutti i candidati e il programma, si è tenuta in via Mario Angeloni 43A l'inaugurazione della sede elettorale, alla presenza anche dei rappresentanti dei partiti che appoggiano la candidatura di Monni: per Italia Viva Massimo Gnagnarini (presidente regionale), per il Psi Massimo Sportolari (segretario comunale) ma anche figure del mondo della politica come la consigliera regionale Donatella Porzi (Misto) e rappresentante del movimento Tempi Nuovi - Popolari Uniti e Carla Casciari, candidata alle scorse politiche per Renew Europe.

L'iniziativa ha così aperto ufficialmente quello che è stato definito un "luogo di incontro e confronto", per una politica "che sappia davvero tornare tra le persone e che vuole contribuire alla rinascita di Perugia dopo anni di immobilismo".

Monni ha ricordato poi che il luogo è una ex banca "dismessa da 20 anni e quindi luogo simbolico e che dopo l'ex cinema Lilli, altro spazio abbandonato e scelto per la presentazione di Perugia Merita, serve a ribadire il nostro impegno per far cambiare le cose".

Il candidato sindaco per Perugia Merita ha inoltre chiarito la sua posizione, dopo averlo affermato pure in una nota, smentendo le voci che lo danno già schierato per un sostegno già deciso a tavolino con i due schieramenti che stanno polarizzando la sfida elettorale: "Basta parlare di apparentamenti, non sto né con la destra né con la sinistra, perché l'obiettivo per noi è il ballottaggio. Se la cosa non si avvererà solo dopo il 9 di giugno ragioneremo insieme ai candidati e in base al nostro programma che dovrà essere accettato nei punti salienti.

Capiremo quindi con chi eventualmente faremo il ballottaggio".

"Sono molto stanco di questo giochino che fanno sia centrodestra che centrosinistra parlando di accordi già presi" ha inoltre sottolineato per poi aggiungere: "Questa è una bugia ed è un modo scorretto di operare, anche perché io sono convinto che faremo un risultato al di sopra di qualsiasi aspettativa, il riscontro tra la gente c'è". Sono infatti "tanti" i cittadini che per Monni "sono scontenti e insoddisfatti sia di come è stata gestita la città sia di come è stata fatta l'opposizione". "Per questo motivo - ha concluso - ho deciso di candidarmi, per dare un contributo a Perugia e ai perugini da uomo libero. Vogliamo dimostrare che il nostro movimento pensa più alle esigenze della città che a riempire, o meglio invadere, la città di manifesti e a costi esagerati, come hanno fatto invece partiti con altre disponibilità economiche rispetto alle nostre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA