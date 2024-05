Bandecchi, 'vinto in cassazione, Ap ci sarà anche in centro'

"Ho appena vinto in Cassazione" il ricorso "e sono anche nel centro Italia". Così il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi, su Instagram, dopo l'esito del ricorso presentato per l'esclusione delle sue liste tutte le circoscrizione tranne che al Sud.

"Cosa succede ora nelle altre circoscrizioni? Lo capiremo nel giro di 24 ore al massimo, ma si è espresso il massimo organismo giudicante italiano, in maniera definitiva. Quindi ci saremo".

"E' accaduto ciò che ho spiegato in conferenza stampa - dice all'ANSA - e che hanno capito tutti i presenti. La Cassazione lo ha detto a livello amministrativo, sottolineando di più: ovvero che la sentenza del 2014 resta ancora valida. Mi spiace che molti abbiano fatto la festa su quella che pensavano essere una disgrazia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA