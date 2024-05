Tesei, l'Istituto Clinico Tiberino una vera eccellenza sanitaria

"Dopo due anni di lavoro e dopo essere diventato una partecipata regionale a maggioranza pubblica tramite Usl 1, l'Istituto Clinico Tiberino ha approvato il bilancio di esercizio 2023 con risultati estremamente positivi rispetto al disastroso passato ereditato": lo scrive la presidente della Regione, Donatella Tesei, in un post nella sua pagina Facebook.

"Un lavoro - prosegue Tesei - che non solo ci ha permesso di risanare la società dandole un presente e un futuro certo, ma di stabilizzare oltre 30 risorse umane, investire nell'ammodernamento tecnologico e ampliare l'offerta, sia in termini di posti letto che di servizi.

Possiamo ammettere con soddisfazione che l'Istituto è tornato finalmente ad essere una vera e propria eccellenza sanitaria al servizio della nostra comunità ma non solo, vista l'elevata capacità di attrare pazienti anche al di fuori dei nostri confini regionali".

"Un rilancio che non si ferma qui, ma continua quest'anno - aggiunge la presidente - con ulteriori investimenti nell'ampliamento della struttura (+ 8 posti letto nel 2024), delle tecnologie sanitarie (altri 2 milioni nel 2024) e nuove assunzioni di medici e personale sanitario".



