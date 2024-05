Morroni, premesse rapida approvazione del calendario venatorio

Per l'assessore regionale alla caccia Roberto Morroni "ci sono le premesse per una rapida approvazione" del calendario venatorio preadottato dalla Giunta regionale. Lo ha detto parlando con l'ANSA ed esprimendo "apprezzamento per il lavoro svolto dalle associazioni".

"Siamo giunti ancora una volta - ha ricordato Morroni - all'approvazione del calendario all'unanimità, confermando quello delle precedenti stagioni che evidentemente ha funzionato bene. L'atto passa ora terza commissione e all'Ispra e ci sono le premesse per una rapida approvazione che permetterà anche quest'anno ai cacciatori di avere un quadro certo. Senza rischi di ricorsi che lo possano pregiudicare. E quello di avere date certe - ha concluso Morroni - è uno degli aspetti fondamentali per i cacciatori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA