Lucarelli candidato sindaco di Paciano per il centrodestra

I referenti locali di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno annunciato che "il centrodestra compatto sostiene la candidatura a sindaco di Paciano di Domenico Lucarelli". "Rappresenta il profilo giusto per garantire alla comunità di Paciano una guida preparata e competente dopo 70 anni di amministrazioni di sinistra.

Bancario, promotore finanziario e assicurativo, ha ricoperto importanti incarichi sia negli istituti bancari che in altri ambiti e vanta anche una lunga esperienza politica e amministrativa. Il suo amore per il territorio e la sua determinazione sono i presupposti fondamentali del programma di governo della città che vogliamo costruire insieme ai cittadini e alle forze vive di Paciano" aggiungono.

"Una volta sindaco lavorerò per garantire un sostegno concreto a giovani, anziani e persone in difficoltà" ha annunciato Lucarelli. "Mi impegnerò - ha aggiunto - per incentivare il lavoro, favorire le attività produttive soprattutto artigianali, spesso in difficoltà, promuovere zootecnia e agricoltura. Migliorare i collegamenti stradali, sostenere le associazioni di volontariato, incentivare la raccolta differenziata e salvaguardare il centro storico saranno gli obiettivi principali della mia amministrazione".



