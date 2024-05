Il capital market al centro dell'economic forum Esg89

Torna il Norcia 2024 glocal economic forum Esg89 e il tema del capital market per le aziende sarà il protagonista del primo panel in programma il 3 maggio a partire dalle 15.30 presso lo spazio Digipass di Norcia.

"La promozione di un percorso guidato verso stakeholder qualificati, attraverso l'impegno sinergico di professionisti del mondo private equity e specialisti del settore M&A - sostiene Giovanni Giorgetti patron del Forum - rappresenterà un momento di valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali. La presenza di un selezionato numero di investitori nazionali ed internazionali invitati a Norcia, permetterà di avere a diretta disposizione interlocutori evoluti con cui interagire su temi riguardanti il capital market. Chi parteciperà, inoltre, avrà l'opportunità di saperne di più sulle alternative presentate da diversi profili di investitori finanziari e di ricevere informazioni specifiche e dirette da professionisti del mondo della finanza nonché confrontarsi su trend di settore e di mercato, in una preziosa esperienza di apprendimento".

Sul fronte dei fondi presenti a Norcia c'è il convincimento che "l'economia italiana ampiamente basata sul modello della piccola e media impresa di matrice familiare, si trova al cospetto di uno scenario diverso da quello a cui era storicamente abituata dal secondo dopoguerra" sostiene Giorgio Mercogliano, manager partner Equinox e relatore al forum.





