Cucinelli invita a 'tornare a credere nell'umanità'

"Torniamo a credere nell'umanità, nei valori e nell'Italia anche dei giovani ai quali dico di sostituire la paura con la speranza": è l'appello di Brunello Cucinelli. Parole arrivate a Solomeo durante la presentazione del libro "Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica" di monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di quella di Foligno. "Non voglio essere negativo, il futuro dell'Italia lo vedo in maniera positiva" ha affermato ancora Cucinelli. "Siamo un paese di grande qualità - ha aggiunto -, con il miglior stato sociale, settima potenza mondiale e con imprese in tutto il mondo ed una credibilità internazionale altissima".



