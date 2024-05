Sottosegretario Prisco, auguro un Primo maggio di speranza

"Buon primo maggio a tutti i lavoratori, che sia di speranza per chi cerca un'opportunità e per chi è in apprensione per il proprio. Il lavoro è dignità ed è un caposaldo della nostra vita comune: bisogna difenderlo, valorizzarlo e renderlo sicuro": lo afferma il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco.

"Un pensiero - prosegue - desidero rivolgerlo anche a chi non può lavorare per ragioni di salute o di età. Anche oggi che è un giorno di festa per tutti gli italiani, come ogni giorno, Vigili del Fuoco, forze dell'Ordine e militari, personale sanitario e molti altri professionisti prestano il proprio servizio per la nostra sicurezza e assistenza. A loro va la nostra riconoscenza".



