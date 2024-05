'Alleanza per la Vittoria' presenta il programma elettorale

Domenica 5 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nell'Auditorium San Francesco al Prato, a Perugia, si svolgerà l'evento di presentazione del programma elettorale di "Alleanza per la Vittoria", la coalizione larga di tutte le forze civiche, dei partiti e dei movimenti, che sostengono la candidatura a sindaca di Perugia di Vittoria Ferdinandi.

Il punto stampa si svolgerà dalle ore 10,00, alle ore 10,30.

"Durante questi primi 90 giorni di campagna elettorale - afferma Vittoria Ferdinandi- abbiamo praticato un nuovo modo di fare politica, partendo dal basso, dando ascolto ai sogni ai bisogni dei cittadini, e proprio a loro vogliamo restituire il frutto di quello che abbiamo raccolto finora. Lo faremo insieme a tutti e tutte domenica 5 maggio dalle 10 all'Auditorium San Francesco al Prato per la presentazione del nostro programma".

"Abbiamo attraversato i 52 quartieri della città - ricorda - dando vita a 25 giornate di partecipazione, per un totale oltre 100 incontri e confronti pubblici. Parallelamente sono stati avviati i tavoli di partecipazione e quelli politici delle coalizioni Patto Avanti e Pensa Perugia uniti all'interno di 'Alleanza per la Vittoria'".

"Questi contributi - conclude - sono stati sintetizzati da tecnici e esperti, condivisi e messi a valore in un unico grande programma: plurale, condiviso, partecipato frutto di una democrazia interna più vitale e più interessante, dove i confini sono stati in grado di garantire transiti e incontri sorprendenti".



