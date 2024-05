Locatelli, a Perugia sperimentazione del 'Progetto di vita'

"Ho proposto che Perugia sia una delle nove province italiane in cui sarà avviata, a partire dal primo gennaio 2025, la sperimentazione del 'Progetto di vita'": ad annunciarlo oggi, a Foligno, il ministro alla disabilità Alessandra Locatelli.

Il "Progetto di vita" è stato pensato per dare "in maniera molto innovativa" un supporto alle persone con disabilità e "richiederà - ha spiegato Locatelli - un percorso di formazione capillare e dettagliata teso a formare tutti coloro che operano nel territorio".



