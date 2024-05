Bori, 'Umbria sempre più impoverita'

"Dati allarmanti per la nostra regione dal report del Censis 'Lo stato dell'Unione', che traccia una geografia sociale dell'Europa al voto. L'allarme sta nel fatto che l'Istituto di ricerca abbia inserito l'Umbria tra i 233 territori esaminati ed emerge anche come in 75 di questi ci sia stata una variazione negativa del reddito pro-capite": così in una nota il segretario regionale Pd, Tommaso Bori.

"L'Umbria - prosegue Bori - risulta infatti la seconda regione con la variazione negativa maggiore: -14,7 per cento di reddito pro-capite. Non sono numeri ma sono cifre che simboleggiano lo stato di salute di un'economia che il centrodestra ha aggravato, soffiando sulle paure dei più deboli e dei più fragili, in costante aumento. Per questo il nostro impegno deve andare nella direzione di un'Europa più forte e più vicina agli ultimi e ai deboli".



