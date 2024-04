A scuola di fiction, al via il Master a Perugia

Al via la quinta edizione del Master di scrittura seriale di fiction organizzato dal Centro italiano di studi superiori per la formazione e l'aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo, con sede a Perugia, in collaborazione con Rai Fiction e con il sostegno dell'Associazione produttori audiovisivi (Apa).

"È una grande opportunità per giovani autori che vogliono approfondire gli strumenti della scrittura e della produzione audiovisiva", sottolineano i promotori in un comunicato.

La commissione, presieduta da Giannandrea Pecorelli (Aurora Tv - Apa) e composta da Chiara Sbarigia (presidente di Apa), Ivan Carlei (vicedirettore Rai Fiction), Michele Zatta (capostruttura di Rai Fiction), Matteo Martone (coordinatore didattico del Master, Rai Fiction), Monica Zapelli (docente e sceneggiatrice) e Valerio D'Annunzio (docente e sceneggiatore), ha selezionato 15 giovani autori che vogliono approfondire gli strumenti della scrittura e della produzione audiovisiva.

Ai primi cinque classificati nella graduatoria degli idonei al Master sono state assegnate delle borse di studio: tre erogate da Rai Fiction, a totale copertura dei costi di iscrizione; due, erogate da Apa, a parziale copertura dei costi.

Al termine del Master, che prevede lezioni presso il Centro studi di Perugia, sarà offerto agli allievi un periodo di tirocinio formativo presso alcune società di produzione audiovisiva.

L'inaugurazione del Master è in programma giovedì 2 maggio alle ore 10.30, a Roma, nella sala Fellini nella Casa del cinema, Largo Marcello Mastroianni 1, con una lectio magistralis di Michele Rech - Zerocalcare.

Oltre ai rappresentanti del Centro italiano di studi superiori per la formazione e l'aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo, interverranno: Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction; Chiara Sbarigia, presidente di Apa e Michele Zatta, capostruttura di Rai Fiction.



