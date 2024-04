Manifesto 'Prima la salute' del 'Patto avanti'

Dieci proposte per cambiare la sanità pubblica in Umbria, in risposta ad altrettante criticità.

Il "Patto avanti" della coalizione di centrosinistra ha presentato "Prima la salute", il Manifesto per la sanità pubblica elaborato dopo mesi di mobilitazione sanitaria sul territorio regionale.

Al Barton Park di Perugia sono intervenuti esponenti regionali e nazionali di tutte le forze politiche di coalizione come ulteriore tappa del percorso voluto da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Democrazia Solidale-Demos, Partito socialista italiano e movimenti civici umbri di area, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

A concludere gli interventi, con la presenza in sala anche di esponenti di Azione, è stato il senatore e tesoriere del Pd Michele Fina, per unire la battaglia nazionale con quella regionale: "Sono grato a chi ci aiuta ad affermare che al al centro della nostra Costituzione ci sono i diritti delle persone a partire da quello alla salute per una sanità giusta ed equa.

Nel nostro paese c'è un problema serio, c'è chi deve rinunciare alle cure o andare lontano a curarsi e chi deve rivolgersi alla sanità privata. Anche la Fondazione Gimbe ha detto che siamo al collasso come sistema sanitario nazionale e per questo la legge Schlein, al centro della nostra proposta politica, punta a rimettere in piedi il sistema".

Il manifesto per "mobilitazione sanitaria regionale", come è stato spiegato, arriva quindi dopo un sopralluogo delle strutture sanitarie umbre e il coinvolgimento degli operatori sanitari e dei cittadini.

"Questi - è stato affermato - ogni giorno si misurano con lo stato di salute del Servizio sanitario regionale durante la Giunta Tesei. Ma per la Giunta regionale, e il Governo Meloni, queste da noi indicate non sono priorità. Per noi invece il diritto alla salute e il rilancio della Sanità pubblica sono priorità assolute".

Tra le "criticità" evidenziate, c'è "la rinuncia di un paziente su dieci alle cure per i costi insostenibili o gli spostamenti impraticabili", ci sono le liste d'attesa "lunghissime", le agende di prenotazioni "chiuse" e le prestazioni sanitarie "inaccessibili". C'è poi un sistema sanitario "sotto-stress e sotto-organico", un Piano sanitario proposto dalla Giunta Tesei "arenato in commissione", con i fondi per la sanità "che vengono tagliati e vengono ridotte le risorse per il finanziamento complessivo della sanità pubblica".

Ma ancora, ci sono "disuguaglianze territoriali nella distribuzione dei servizi sanitari", c'è il "depotenziamento della rete dell'emergenza urgenza", ci sono "mancati investimenti nel rinnovo delle strumentazioni e nella riqualificazione delle strutture sanitarie".

In questo modo, per la coalizione le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie "sono passate dall'essere attrattive e di qualità ad un crollo verticale registrato in maniera ufficiale e oggettiva nelle recenti classifiche". Per finire, in merito alla "Riforma Calderoli" sull'autonomia differenziata, la proposta del governo "mina alla base l'eguaglianza nell'accesso alle cure e la tutela della salute".

Da queste criticità il manifesto contiene quindi le dieci proposte "per cambiare le cose". "Per questi obiettivi ci stiamo battendo nelle istituzioni e mobilitando nella società" è stato ricordato. Primo obiettivo è quindi quello di "fermare la privatizzazione e invertire il processo in atto con la revisione strategica del ruolo di tutti i privati in sanità nel segno della complementarità con il servizio sanitario".

E poi "tornare ad investire sulla prevenzione e sulla promozione della salute come cura, a partire da quella primaria e dagli stili di vita", puntando anche "al rafforzamento dei dipartimenti di prevenzione, e a programmare gli screening oncologici, efficaci e gratuiti".

Per la coalizione, inoltre, la sanità "non è un costo, ma un investimento". "Abbiamo depositato in Consiglio regionale la proposta di legge per richiedere a Governo e Parlamento di destinare almeno il 7,5% del Pil al Fondo sanitario nazionale" è stato evidenziato.

Altra proposta del manifesto è poi quella di "promuovere un piano straordinario di assunzioni, abolire il tetto per la spesa del personale e azzerare le liste d'attesa superando la logica dei piani straordinari".

Rilanciare quindi il Sistema sanitario regionale è la priorità, "riorganizzandolo con l'integrazione tra Aziende ospedaliere e Aziende sanitarie territoriali, non smantellando i distretti e disciplinando il convenzionamento con L'Università".

Inoltre, "riattivare la Rete oncologica regionale e garantire la piena operatività del Registro Tumori" ma anche "rimotivare e valorizzare al meglio gli operatori sanitari che sono la risorsa primaria e non rimpiazzabile della sanità pubblica".

Altro aspetto di "Prima la salute" è quello che guarda "all'attuazione della riforma della medicina di prossimità con assistenza 24 ore al giorno e sette giorni su sette, creando una rete di case della comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali, funzionali e funzionanti, non solo sulla carta".

Infine per il manifesto "è necessario considerare la salute mentale come una priorità sanitaria e sociale, non accessoria e secondaria, ampliando quindi i servizi pubblici di salute mentale", così come "accelerare la definizione dei decreti attuativi e stanziare risorse adeguate a dare concretezza alla legge sulla non autosufficiente, oltre che approvare urgentemente una buona norma sui caregiver".



