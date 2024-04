Marchetti, ok commissione Camera a pdl sulla birra artigianale

"Promessa mantenuta, è stata approvata in Commissione Agricoltura alla Camera la proposta di legge per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale che ora andrà all'esame" dell'Aula: lo sottolinea il segretario regionale Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, che esprime la sua soddisfazione.

"Nel corso di un incontro sul tema avuto in Umbria nel mese di gennaio con i mastri birrai e i produttori di luppolo, insieme al presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni, ci siamo presi l'impegno - ricorda Marchetti in una nota della Lega - di predisporre e far approvare nel più breve tempo possibile, una proposta di legge a sostegno della birra agricola e artigianale italiana. Un passaggio fondamentale per un prodotto tradizionale italiano, che merita di essere esaltato nella filiera della produzione birraia e nei metodi di lavorazione e che vanta un indotto di primaria importanza dal punto di vista produttivo e occupazionale. Nell'elaborare il documento, abbiamo preso come modello la legge approvata di recente in Umbria, a prima firma del consigliere Lega Paola Fioroni, sottoscritta da tutto il gruppo regionale, con la quale abbiamo organizzato alcuni incontri per recepire le istanze dei principali attori interessati", aggiunge il deputato.

"Oggi - spiega - la Pdl della Lega, promossa da me e dal collega Mirco Carloni, è stata licenziata dalla Commissione alla Camera e quindi a breve approderà in Aula. Tra le priorità del documento: la valorizzazione della produzione birraia artigianale italiana e dei suoi metodi di lavorazione; l'incentivazione della coltivazione e della qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione nazionale di orzo e di luppolo; la promozione della qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore; la promozione dello sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra le imprese del comparto; la promozione di una corretta informazione del consumatore, della ricerca applicata per il settore e del miglioramento delle condizioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dell'orzo, del luppolo e dei loro derivati".





