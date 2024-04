Costantino Rocca nominato ambassador di Antognolla

È Costantino Rocca, tra i più rinomati golfisti italiani e noto per aver battuto Tiger Woods nei match play singoli della Ryder Cup del 1997 a Valderrama, il nuovo ambassador ufficiale di Antognolla, un resort e residence di lusso sulle colline perugine.

Rocca, considerato uno dei giocatori italiani più talentuosi della sua generazione, è stato il primo a rappresentare il Team Europe nella Ryder Cup e uno dei soli sei giocatori a registrare una hole in one nella prestigiosa competizione.

"È un onore rappresentare Antognolla Resort & Residences, in Umbria", ha commentato Rocca. "Essere testimone della continua crescita di questo sport e svolgere un ruolo nel rendere l'Italia una delle principali destinazioni europee per il golf - ha aggiunto, secondo quanto riferisce Antognolla - è molto emozionante. La passione per questa disciplina è qualcosa che io e Antognolla condividiamo profondamente, e il viaggio che ci attende sarà speciale".

Una partnership, questa, che si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per il golf in Italia: secondo il Report 2023 del Royal and Ancient Golf Club of St Andrews sul livello di partecipazione al golf, infatti, le adesioni tra gli under 19 in Italia registrano un +33%, e la Penisola si classifica al secondo posto in Europa. Dopo aver ospitato a Roma l'ultima edizione della Ryder Cup, e complici anche i successi di sportivi come Matteo Manassero - che ha conquistato la sua prima vittoria del DP World Tour in quasi 11 anni in Sud Africa a marzo - l'Italia punta sempre di più a trasformarsi in una delle destinazioni sportive più attrattive d'Europa.

"Con la notevole crescita del golf che stiamo vedendo nel Paese, siamo orgogliosi di accogliere Costantino Rocca quale ambassador ufficiale di Antognolla Resort and Residences", ha affermato César Burguière, direttore del Golf di Antognolla.

"Moltissimi sportivi in Italia si sono appassionati al golf guardando Costantino sul campo, e siamo entusiasti di lavorare con lui per far conoscere la bellezza e la qualità del campo di Antognolla a un pubblico più vasto possibile".

Il campo di Antognolla è stato progettato da Robert Trent Jones Jr. ed è stato due volte vincitore del premio come miglior campo da golf in Italia ai World Golf Awards. Antognolla Resort & Residences, il nuovo resort che sarà realizzato all'interno della tenuta, ha inoltre ospitato sia Manassero sia Rocca per le "Castle Conversations", pillole di approfondimento sportivo e di dialogo tra grandi rappresentanti di questo sport.



