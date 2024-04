Peppucci, Europa conta di più nel momento in cui si vota FI

"L'Europa è ancora un progetto in fase di costruzione e definizione, purtroppo all'interno ci sono ancora forze politiche che orientano delle scelte ideologiche senza poi comprendere le ricadute dei territori": a dirlo è Francesca Peppucci, umbra di Todi, candidata per Forza Italia alle prossime elezioni europee.

Candidatura che è stata presentata oggi pomeriggio a Perugia, alla presenza dei vertici regionali del partito, a iniziare dal coordinatore regionale Andrea Romizi e dal portavoce nazionale di FI, Raffaele Nevi. Tra gli altri, presente anche l'assessore regionale Roberto Morroni. "La prossima legislatura - ha aggiunto Peppucci - speriamo che possa vedere una nuova maggioranza con una Commissione differente".

"L'Europa conta di più - ha spiegato l'europarlamentare -nel momento in cui si vota Forza Italia. Votando FI significa avere più italiani all'interno del Ppe che è il gruppo politico più grande nel contesto europeo, ed è quello che riesce a incidere sulla presidenza della Commissione europea e sulla presidenza del Parlamento europeo e quindi sulle scelte strategiche".

"Pertanto - ha detto ancora Peppucci - se noi vogliamo avere un'Italia più forte nell'Unione europea dobbiamo votare Forza Italia".



