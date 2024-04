Peppucci, Draghi ai vertici Ue da umbra non mi dispiacerebbe

"Mario Draghi prossimo presidente della Commissione europea? Da umbra non mi dispiacerebbe": è quanto ha detto all'ANSA, Francesca Peppucci, europarlamentare di Forza Italia. L'ha fatto oggi pomeriggio a Perugia, dove ha presentato la sua candidatura alle prossime elezioni europee.

"Come Partito popolare europeo, al congresso di Bucarest, abbiamo ancora individuato Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione - ha ricordato Peppucci - ma da umbra e quindi in qualche modo da conterranea del presidente Draghi, non sarei certo dispiaciuta per una sua presidenza".

"Avrebbe una buona sensibilità nell'individuare e capire quali sono le nostre esigenze e quelli degli Stati membri, ma sempre in un'ottica di unione", ha concluso Peppucci. Che parla di conterraneità con l'ex presidente del Consiglio per il fatto che da vent'anni quest'ultimo ha scelto Città della Pieve, in provincia di Perugia, come sua dimora abituale, quando lontano da impegni professionali e istituzionali.



