Per il festival del giornalismo nuovi record di affluenza

Già a un giorno dal termine, la 18/a edizione del Festival internazionale del giornalismo in corso a Perugia ha già superato i precedenti record di affluenza segnati nel 2023. Raggiungendo un nuovo risultato in termini di presenze straniere tra speaker e pubblico. Lo sottolineano gli organizzatori.

Se lo scorso anno il totale delle camere d'albergo utilizzate per l'accoglienza degli speaker ha raggiunto quota 500, nel 2024 il numero di stanze prenotate è stato di 620.

Quasi duplicato in un anno il numero di viaggi e transfer per ospiti e partecipanti gestiti direttamente dall'organizzazione del Festival, che passa da 800 a 1.400 totali.

Già durante la giornata inaugurale di quest'anno si sono registrate lunghe file di pubblico, che hanno raggiunto il loro culmine il 19 20 aprile. Per questo motivo, la direzione del Festival ha annunciato per la prossima edizione l'aggiunta di almeno due nuove sale che ospiteranno gli eventi 2025. Una di queste sarà il Teatro Pavone fresco di restauro.

Intanto il Festival si prepara alla quinta e ultima giornata di programmazione. Dopo quattro giorni nei quali si è parlato di informazione e attualità in tutte le lingue del mondo, domenica sono previsti interventi di soli speaker italiani per spaziare dall'emergenza lavoro, alla crisi climatica, al giornalismo investigativo con il pool d'inviati di 'Chi l'ha visto?', guerre, elezioni, scienza e inclusività.



