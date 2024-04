Campagna comunicazione Assisi grazie ai fondi del Pnrr

"Rientra in un bando Pnrr che si è aggiudicato la città" la campagna di comunicazione del Comune di Assisi. Lo ha detto l'assessore alle politiche turistiche Fabrizio Leggio in occasione della presentazione. "E' intenzione della città proseguire su questa strada" ha aggiunto.

"Oggi - ha spiegato Leggio - chiudiamo il cerchio di un'operazione di sviluppo della comunicazione, di riforma del sistema di promozione turistica della città cominciata due anni fa. Il primo step della nuova campagna riguarda più che altro il prodotto estate, quindi natura, cammini ed eventi. Poi continueremo con il Natale, con l'arte i centenari e tutto il resto".

L'assessore ha quindi parlato di "segnali buoni" che arrivano dal turismo. "I visitatori sono arrivati per la Pasqua - ha aggiunto - e la media delle presenze in città è buona.

Vogliamo investire sul prodotto estivo perché riteniamo che ci siano margini di crescita per la città nei mesi di luglio e agosto. Andiamo verso un momento in cui il turismo promette molto bene dal punto di vista economico e speriamo solo che la situazione mondiale non ci metta lo zampino".



