Perugia1416 torna nel cuore del capoluogo umbro

Sarà speciale la nona edizione di Perugia1416, la rievocazione storica che dal 14 al 16 giugno 2024 (con un'anteprima il 13 giugno) trasformerà l'acropoli del capoluogo umbro in un teatro a cielo aperto per ricordare l'ingresso in città del valoroso condottiero acclamato signore di Perugia, Braccio Fortebraccio, dopo la vittoria della battaglia di Sant'Egidio, avvenuta il 12 luglio 1416. Il 2024 è l'anno in cui ricorre il sesto centenario dalla morte di Braccio che verrà ricordato in un convegno il venerdì 7 giugno e con una cerimonia intorno alle spoglie del condottiero.

Nei giorni della manifestazione, organizzata dall'Associazione Perugia1416 Aps e con una serie di patrocini eccellenti, il centro storico di Perugia tornerà a vivere il clima di una città medievale in festa: tra bandiere colorate e stendardi a finestre e balconi dei cinque Rioni cittadini (Porta Eburnea, Porta San Pietro, Porta Sant'Angelo, Porta Santa Susanna, Porta Sole); figuranti in costume che passeggiano sul corso e tra i vicoli della città; atleti che dal venerdì alla domenica si sfidano ai giochi medievali (Tiro con l'arco, Mossa alla torre, Corsa del drappo); la Pax Perusina, ossia il suggestivo ingresso in notturna di Braccio (in programma venerdì sera), in pace dopo la battaglia; il grande corteo storico (domenica pomeriggio).

La manifestazione è stata presentata venerdì 19 aprile nel salone d'Onore di palazzo Donini di Perugia da Maria Teresa Severini, presidente dell'associazione Perugia1416 Aps, Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, e Stefano Veranucci, direttore artistico di Perugia1416.

Teresa Severini - riferisce una nota degli organizzatori - ha sottolineato il valore dell'inclusione nei confronti di soggetti più fragili, dell'internazionalizzazione e del confronto, ricordando le occasioni di scambio e di partecipazione di delegazioni ospiti o di Perugia1416. La presidente ha rimarcato che la "rete è preziosa perché ci aiuta a crescere; ma una visione più attuale permette anche a noi di dare contributo innovativo". Proprio parlando delle altre rievocazioni, ha annunciato quelle che saranno presenti la domenica in corteo. Ci potrebbe essere anche - si è ancora in attesa di una conferma - una delegazione da Pérouge, città francese che ha anch'essa una rievocazione storica ambientata nel Medioevo.

Stefano Venarucci, invece, ha esposto il programma della manifestazione soffermandosi sul Palio e le prove che vengono fatte per sua conquista: a partire dalla gara di venerdì di Tiro con l'arco che, per la prima volta, sarà svolta in piazza IV Novembre, ricordando fra l'altro il tema del corteo storico - il viaggio - che verrà interpretato da ogni Rione in sfida. Ha anche sottolineato la crescente consapevolezza e coinvolgimento dei rionali nelle varie espressioni tra danza, musici, teatro, bandiera che li impegnano tutto l'anno e non soltanto nei tre giorni di sfida per il Palio.

La presidente della Regione Umbria, infine, ha sottolineato l'importanza delle manifestazioni storiche. "Noi dobbiamo essere vicini a chi ci mette lavoro, passione e tanto volontariato, perché sappiamo che dietro c'è tutto questo ma - ha detto - è quello che permette alla manifestazione di crescere di anno in anno in termini di appropriatezza, miglioramento, costumi.

Soprattutto in questo caso, in Perugia1416, abbiamo visto una crescita graduale percepibile che ci accompagnerà anche nel futuro".

Tra le novità di quest'anno il convegno del 7 giugno (ore 17,30), nella sala delle Colonne di Fondazione Perugia, sul tema "A seicento anni dalla morte di Braccio Fortebracci, riflessioni sul'impronta storico-politica del tempo e dei territori di Braccio Fortebracci".

E ancora una preview nel pomeriggio del 13 giugno, questa volta di piena tradizione, con una tavola rotonda incentrata sulla Ciaramicola - popolare dolce medievale tipico perugino le cui origini sembra risalgano al 15/o secolo; il sabato mattina (15 giugno) prevista anche la degustazione "La mejo Ciaramicola: Ciaramicole a confronto da ogni Rione".

Nei giorni seguenti - venerdì 14 giugno (ore 17.00) e domenica 16 giugno (ore 10.00) - il tour "Sui luoghi di Braccio": una visita guidata nel centro storico di Perugia. Si raccomanda la prenotazione: 371-3116801 o via email a ciao@grantourperugia.it).

Altra Importante novità di questa edizione è il coinvolgente video-gioco Ludus Perusinus, ispirato alla "Sassaiola" perugina, prodotto dall'Associazione Perugia1416 e per il quale ci saranno sezioni di tutoraggio dedicate a ragazzi ed adulti all'interno del Centro Galeazzo Alessi. Sempre nel Centro Espositivo sarà ospitata la mostra di modellistica "Perugia e i suoi rioni in miniatura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA