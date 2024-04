Torna 'Porchettiamo', il Festival delle porchette d'Italia

"Gualdo Cattaneo e il suo borgo di San Terenziano con Porchettiamo, il Festival delle porchette d'Italia, rappresentano l'esempio di quell'insieme di valori, tradizioni e ricette che ci rendono così ammirati, se non addirittura invidiati, in tutto il mondo": lo ha affermato Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, durante la presentazione alla stampa nazionale, a Roma, della 14/a edizione di "Porchettiamo", il Festival delle porchette d'Italia, che torna, in Umbria, il 17, 18 e 19 maggio. Ad illustrare l'evento sono intervenuti anche l'organizzatrice Anna Setteposte e il sindaco di Gualdo Cattaneo Enrico Valentini.

"L'Italia - ha sottolineato ancora il sottosegretario La Pietra - è la patria del buon cibo, delle tradizioni gastronomiche e dell'arte culinaria. Attraverso millenni di storia siamo diventati la culla del sapere e dei sapori, grazie agli innumerevoli contributi che provengono dai territori, dove di generazione in generazione ci si tramanda la cultura gastronomica. Nelle piccole sagre di paese, come nelle grandi fiere espositive sparse per l'Italia, possiamo trovare tesori unici che rendono il nostro Paese un luogo senza pari quanto a varietà gastronomiche".

I migliori produttori si sono dati infatti ancora appuntamento nella "Piazza delle Porchette", per una tre giorni dedicata alla regina del cibo di strada, in abbinamento alle birre artigianali, selezionate da Fermento Birra, e ai vini del territorio, scelti dalla Strada del Sagrantino. Un percorso gastronomico tra l'Umbria e altre regioni del centro Italia, per arrivare fino alla Calabria e alla Sicilia, tra porchetta e street food, laboratori e degustazioni.

Si potranno conoscere e gustare le diverse porchette d'Italia in tutte le diverse declinazioni e preparazioni, sempre selezionate sotto il profilo della qualità, dell'artigianalità e della genuinità del prodotto.

Trova conferma anche il panino con porchetta gluten free e torna "In punta di porchetta", lo stand dove saranno preparati i panini gourmet degli chef. Nuovi ingressi nella sezione, come con la porchetta di gallo. Torneranno, come nazioni ospiti, Messico e Giappone.

Per la sezione "Porchettiamo&Friends" ci sarà una selezionata rosa di prodotti speciali, umbri e non solo. Oltre alla conferma dei foodtruck non mancheranno le novità, tra cui la crescia di Urbino.

Numerose saranno infine, come sempre, le attività collaterali, musica, giochi, passeggiate guidate a piedi e in bici.

Novità di quest'anno, i gettoni per le degustazioni si potranno acquistare prima on-line, e ritirare in piazza, saltando così le file alle casse.

L'evento è patrocinato dal ministero dell'Agricoltura e dalla Regione Umbria.



