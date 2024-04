Tesei, 'da Ue serve messaggio chiaro sulle rinnovabili'

"Sulle energie alternative è dall'Europa che deve partire un messaggio molto chiaro per orientare gli Stati membri ma anche le Regioni e i territori: la geotermia può essere una risorsa molto importante e a volte si scontra con alcune procedure di carattere burocratico dei singoli territori. Sicuramente ci vuole un impegno di tutti e una direzione sostenibile per tutti". Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in un punto stampa a margine della plenaria del Consiglio europeo delle Regioni a Bruxelles.



