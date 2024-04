Perugini, sui Campi Flegrei 'distante dall'essere catastrofista'

Si "distanzia completamente dall'approccio catastrofista" il professor Diego Perugini, docente al dipartimento di Fisica e geologia dell'Università di Perugia, parlando dei contenuti di un documentario della tv svizzera riguardante gli effetti di un'eventuale eruzione ai Campi Flegrei e per il quale ha rilasciato un'intervista. In una dichiarazione all'ANSA Perugini sottoliena, che i toni del documentario "sono supportati da effetti speciali non basati su alcun dato scientifico verificabile".

Secondo il docente, geologo e vulcanologo, alcuni estratti di interviste a lui riconducibili, in particolare quelli riguardanti le possibili tempistiche di una eventuale eruzione, "sono stati inseriti nel documentario in modo parziale e fuorviante, al fine di sostenere una narrazione catastrofista" che "non condivide e dalla quale si dissocia totalmente".

Perugini rileva inoltre che prevedere le eruzioni vulcaniche è "al momento molto difficile", anche se gli esperimenti condotti presso il laboratorio di petro-vulcanologia sperimentale dell'Ateneo perugino mirano a studiare uno dei processi che potrebbero verificarsi prima e durante. In particolare il mescolamento di due magmi all'interno della crosta terrestre. Questo fenomeno è riscontrabile in quelli eruttati in passato dai vulcani che costituiscono i Campi Flegrei. "Ciò che viene riprodotto sperimentalmente, con le dovute limitazioni tipiche di qualsiasi esperimento scientifico - afferma -, è solo uno dei numerosi processi che potrebbero verificarsi durante un'eruzione vulcanica. È verosimile che questo processo di mescolamento, con tempistiche dell'ordine delle decine di minuti, sia solo l'ultimo di una serie di eventi che potrebbero iniziare molto tempo prima nella crosta terrestre e che, in caso di un'eruzione, potrebbero essere rilevati e monitorati dalle reti di monitoraggio presenti nell'area dei Campi Flegrei".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA