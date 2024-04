Gdf, a Orvieto la cerimonia di consegna del basco verde

Si è tenuta a Orvieto la cerimonia di consegna del "basco verde" ai frequentatori del 22/o corso "Medaglia di bronzo al Valore della Guardia di finanza appuntato Tommaso Coletta".

Presenti, l'ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, generale di Corpo d'armata Bruno Buratti, e il comandante della Legione allievi, generale di brigata Marco Lainati, oltre alle autorità civili, militari e religiose e dei familiari dei frequentatori, Il Battaglione di formazione ha raggiunto, marciando sulle note musicali della Fanfara della Legione allievi, piazza della Repubblica, sede del palazzo comunale, nel centro storico della città. Di particolare rilevanza è stata la consegna del basco verde agli allievi classificatisi ai primi tre posti della graduatoria di merito della fase specialistica, indossato oggi insieme agli altri frequentatori.

Nel suo intervento, il generale Buratti - riferisce una nota della Gdf - dopo aver brevemente ripercorso la storia della specialità "antiterrorismo e pronto impiego", ha ricordato i baschi verdi caduti nell'adempimento del dovere nonché coloro che, con generosità e altruismo, sono intervenuti nel prestare il loro soccorso alle popolazioni colpite dalle calamità naturali che hanno sconvolto il nostro Paese.

Ha poi rivolto un augurio agli allievi schierati, evidenziando i compiti istituzionali particolarmente impegnativi che saranno chiamati ad assolvere. Un servizio, quello della Guardia di finanza, a tutela della legalità che, soprattutto quest'anno in cui ricorre il 250/o anniversario della fondazione del Corpo, merita di essere celebrato.

Il basco verde rappresenta il caratteristico copricapo indossato dai militari appartenenti al comparto At-Pi della Guardia di finanza, che costituiscono le unità di maggiore flessibilità operativa del Corpo il cui impiego è previsto in situazioni che richiedono prontezza d'intervento, dinamismo e versatilità. L'arruolamento degli allievi del 22/o corso, che hanno conseguito la specializzazione, è avvenuto tramite concorso pubblico. L'addestramento si svolge in due fasi: la prima della durata di sei mesi e la seconda, specialistica, della durata di quattro mesi, al termine della quale i neo baschi verdi saranno assegnati su tutto il territorio nazionale ai reparti di pronto impiego.



