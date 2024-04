M5s, 'tutelare l'imparzialità delle partecipate regionali'

"Con profonda preoccupazione ho appreso la notizia dell'organizzazione di un evento a tema 'Tutela del Made in Italy' presso la sede di Sviluppumbria, società partecipata dalla Regione Umbria. Preoccupazione perché si tratta di un evento creato in piena campagna elettorale da Fratelli d'Italia. La presenza della presidente di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, e del presidente di Gepafin, Carmelo Campagna, a tale evento appare come una grave sbavatura istituzionale che rischia di minare la fiducia di imprese e cittadini verso la terzietà di enti che ricoprono un ruolo fondamentale nel sostegno al tessuto economico regionale": lo affrma Thomas De Luca coordinatore regionale M5s Umbria.

"Le partecipate regionali, come Sviluppumbria e Gepafin prosegue De Luca in una sua nota - gestiscono ingenti risorse pubbliche e svolgono un'attività di supporto e finanziamento alle imprese che ha un impatto diretto sulla crescita e sullo sviluppo dell'Umbria. È quindi inaccettabile che tali enti vengano strumentalizzati dai partiti per fini politici, soprattutto in un periodo delicato come quello elettorale.

Un precedente pericoloso che rischia di delegittimare le stesse istituzioni e nel contempo di alimentare la deriva che vede le istituzioni svuotate di ogni regola e prassi con forzature plateali, basti guardare quello che sta accadendo a pochi chilometri di distanza nella conca ternana".

"È necessario - sottolinea - che tutte le forze politiche si impegnino per recuperare credibilità evitando sgrammaticature poco utili da un punto di vista elettorale, ma significative per il rispetto della vita democratica".



