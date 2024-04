Torna 'I love fish', quattro giorni sul pesce a tutto tondo

Quattro giorni dedicati al pesce a tutto tondo, con incontri, dibattiti, laboratori, show cooking, musica, uno spazio per i bambini e tanto altro: è la seconda edizione di "I love fish" che si svolgerà da giovedì 6 a domenica 9 giugno prossimi presso il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano, a Perugia.

L'evento, ad ingresso libero, è stato presentato da Francesca Rocchi, coordinatrice culturale della kermesse, dalla produttrice Antonella Bussotti e dall'assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari Roberto Morroni.

La manifestazione enogastronomica proporrà una selezione di oltre 30 piatti di pesce, sia innovativi che legati alla tradizione e ogni piatto sarà un'esperienza culinaria che si accompagnerà a racconti e riflessioni sul consumo consapevole, promuovendo l'importanza della salubrità del pesce a tavola e il suo impatto socio-ecologico, con il coinvolgimento di tante realtà associative ed economiche legate al settore ittico e non solo.

Spazio alle cooperative di pesca: previste iniziative con quella dei pescatori del Trasimeno e con quella dei pescatori proloco Chioggia e Sottomarina.

Il programma propone anche, con il Parco tecnologico 3A dell'Umbria, un focus sulla cultura del pesce d'acqua dolce in Italia e in Europa, mentre è confermata la collaborazione con le "Strade del vino e dell'olio dell'Umbria" sul mondo gastronomico regionale.

Il professore dell'Università per stranieri Emore Paoli proporrà letterature e ricette storiche che saranno le protagoniste dello showcooking a cura di chef Polito mentre, in collaborazione con l'Università dei sapori di Perugia, è prevista una lezione sulle tecniche di conservazione dei prodotti ittici di acqua dolce e mare nella storia, condotta dal professor Marino Marini, docente di storia e cultura dell'alimentazione e di cucina italiana della tradizione, con una dimostrazione di cucina a cura della chef Catia Ciofo.

Tante le iniziative che coinvolgeranno i più piccoli a partire da "Nutriamo il futuro", il contest rivolto ai bambini delle scuole dell'infanzia di Perugia che consiste nella realizzazione di grandi pesci di cartone, decorati con materiali di scarto e riciclo. I grandi pesci decorati verranno poi esposti durante la manifestazione e le scuole saranno premiate con materiale didattico e kit-gioco.

II tema del riciclo sarà riproposto nell'ambito della manifestazione con laboratori dal tema "Ecco il mare che vogliamo".

"E' una iniziativa che si inserisce in un percorso virtuoso - ha detto l'assessore Morroni -. Quando si parla di prodotti del territorio si va a mettere l'accento su un elemento importante e identitario. Come Regione dell'Umbria stiamo facendo uno sforzo importante, coronato anche da risultati che ci stanno incentivando, di promozione del nostro territorio con l'intento di costruire in brand Umbria basato su una serie di elementi identitari. Questo veicolare l'immagine dell'Umbria passa molto sui nostri prodotti. Conoscere un territorio, conoscerne le esperienze uniche e distintive è uno degli elementi oggi maggiormente attrattivi e quindi investire sul territorio, darne una immagine anche attraverso i prodotti significa offrire un ventaglio di opportunità esperienziali capaci di dare senso".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA