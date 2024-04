Squarta, in Europa per dire no alla follia delle politiche green

"No alla follia delle politiche green che non aiutano a ridurre l'inquinamento ambientale ma che, anzi, distruggono l'economia; mi impegnerò a difendere e tutelare il lavoro e il sacrificio degli agricoltori italiani; impegno nella lotta all'immigrazione clandestina": Marco Squarta, candidato da Fratelli d'Italia alle elezioni europee, sintetizza gli obiettivi che intende portare in Europa. Lo fa in una dichiarazione all'ANSA.

Squarta è tornato alla presentazione della sua candidatura, domenica. "È stata una giornata davvero emozionante - ha detto -, per me è un onore essere stato indicato da Fratelli d'Italia in Umbria come candidato alle prossime elezioni del Parlamento europeo. Sarà una sfida impegnativa, per la prima volta un umbro può essere eletto da subito a Bruxelles e sono convinto che il mio partito, con i suoi consensi, abbia tutte le carte in regola per poter eleggere un rappresentante della nostra regione. Sono molto felice del sostegno che sto ricevendo in questi giorni da Fratelli d'Italia, dai civici e dalle numerose associazioni. Nel corso di questa campagna elettorale porterò avanti i programmi e i progetti dell'azione di governo di Giorgia Meloni in ambito comunitario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA